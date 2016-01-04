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اعتقال وإصابة مواطنين فلسطينيين على يد الاحتلال الإسرائيلى بالضفة

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اعتقال وإصابة مواطنين فلسطينيين على يد الاحتلال الإسرائيلى بالضفة اعتقال وإصابة مواطنين فلسطينيين على يد الاحتلال الإسرائيلى بالضفة
أعلنت مصادر طبية فلسطينية، إصابة خمسة مواطنين بالاختناق نتيجة احتراق منزل ببلدة جيوس شرق محافظة قلقيلية، بعدما إطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلى وابلا من الغاز السام والمسيل للدموع والقنابل المضيئة على منازل المواطنين.

وفى سياق أخر، اعتقلت قوات سلطات الاحتلال شابين من بلدة اليامون ومخيم جنين بمحافظة نابلس شمال شرق الضفة الغربية المحتلة، فيما اعتقلت 3 شبان من حى الثورى بمدينة القدس المحتلة، فى حين اندلعت مواجهات مع الاحتلال فى قرية العيساوية شمال شرقى القدس المحتلة.
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