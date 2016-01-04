مجلس وزراء الداخلية العرب يستنكر بشدة استفزازات إيران لـ«السعودية»

عبّرت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب عن استنكارها الشديد، أمام التصرفات والاستفزازات الإيرانية العدائية تجاه المملكة العربية السعودية.

وقالت في بيان أصدرته من مقرها في تونس، اليوم الإثنين: “إن هذا التعدي على حرمة بعثات المملكة الدبلوماسية واقتحامها والعبث بمحتوياتها، يُثبت الاستهتار الفاضح بكل القوانين الدولية والأعراف الدبلوماسية إلى جانب الاستخفاف بالتعاليم الإسلامية ومبادئ حسن الجوار”.

وأعربت الأمانة عن إدانتها بكل حزم لهذه التصرفات النكراء، التي تندرج في سياق تاريخ طويل من محاولات إيران النيل من الدول العربية وإشعال نار الفتنة الطائفية وتقديم الدعم للتنظيمات الإرهابية.

وذكرت الأمانة العامة للمجلس بما تضمنه البيان الصادر عنها في دورة المجلس الثلاثين عام 2013، من الرفض القاطع لأي محاولة خارجية للنيل من أمن أي دولة عربية، وإدانة الدعم اللوجستي الذي تقدمه إيران لعمليات إرهابية في مملكة البحرين والجمهورية اليمنية.

وجددت الأمانة العامة دعمها التام للإجراءات المحقة العادلة التي تتخذها المملكة العربية السعودية لمكافحة الإرهاب وضمان أمن مواطنيها وسائر الشعوب العربية، مقدرة كل التقدير الجهود التي تبذلها من أجل تعزيز الأمن والسلم في الوطن العربي والمنطقة والعالم.