ضبط 714 أسطوانة بوتاجاز قبل بيعها بالسوق السوداء بالجيزة

ضبطت شرطة التموين والتجارة الداخلية بالجيزة صاحب مستودع قبل بيعه 714 أسطوانة بوتاجاز فى السوق السوداء و حرر محضر بالواقعة.

وردت معلومات لشرطة التموين والتجارة الداخلية، مفادها قيام مالك مستودع بوتاجاز بنطاق محافظة الجيزة بتجميع كميات كبيرة من أسطوانات البوتاجاز "صغيرة الحجم" المدعمة ، بقصد بيعها فى السوق السوداء ، مستفيدًا من فارق الأسعار ، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وداهم ضباط الإدارة المستودع ، وتم ضبط مديره المسئول وبالفحص تبين تجميعه 714 أسطوانة بوتاجاز، استعدادًا لبيعها فى السوداء، وتم تحرير المحضر اللازم حيال الواقعة.

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