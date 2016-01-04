ضبط 714 أسطوانة بوتاجاز قبل بيعها بالسوق السوداء بالجيزة

ضبطت شرطة التموين والتجارة الداخلية بالجيزة صاحب مستودع قبل بيعه 714 أسطوانة بوتاجاز فى السوق السوداء و حرر محضر بالواقعة.إعلان - Ads إعلان - Ads
وداهم ضباط الإدارة المستودع ، وتم ضبط مديره المسئول وبالفحص تبين تجميعه 714 أسطوانة بوتاجاز، استعدادًا لبيعها فى السوداء، وتم تحرير المحضر اللازم حيال الواقعة.
وردت معلومات لشرطة التموين والتجارة الداخلية، مفادها قيام مالك مستودع بوتاجاز بنطاق محافظة الجيزة بتجميع كميات كبيرة من أسطوانات البوتاجاز "صغيرة الحجم" المدعمة ، بقصد بيعها فى السوق السوداء ، مستفيدًا من فارق الأسعار ، لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وداهم ضباط الإدارة المستودع ، وتم ضبط مديره المسئول وبالفحص تبين تجميعه 714 أسطوانة بوتاجاز، استعدادًا لبيعها فى السوداء، وتم تحرير المحضر اللازم حيال الواقعة.
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