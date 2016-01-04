انتهت - مؤتمر ريال مدريد.. رسميا إقالة بنيتيث

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة للمؤتمر الصحفي الخاص برئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز الخاص بمدرب الفريق رفائيل بنيتيث.

وأشارت صحيفة ماركا الإسبانية إلا أن مجلس إدارة نادي ريال مدريد قرر إقالة بنيتيث من منصبه كمدير فني للفريق بسبب سوء النتائج.

إلى جانب تعيين زين الدين زيدان كمدير فني للفريق. حسبما أكدت صحيفة ماركا.

وأعلن نادي ريال مدريد عبر موقعه الرسمي خروج بيريز لإعلان قرارات حاسمة خاصة بريال مدريد دون الرد على أي أسئلة من الصحفيين.

** تعيين زين الدين زيدان رسميا بدلا من بنيتيث كمدير فني جديد للملكي ريال مدريد.

** رسميا.. بيريز يعلن إقالة بنيتيث

** تأخر ظهور رئيس ريال مدريد لمدة نصف ساعة حتى الآن.

** بعد قليل انطلاق المؤتمر الصحفي