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رسميا – زيدان ينطح بنيتيث خارج ريال مدريد

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رسميا – زيدان ينطح بنيتيث خارج ريال مدريد رسميا – زيدان ينطح بنيتيث خارج ريال مدريد

قرر ريال مدريد إقالة مدربه رافا بنيتيث عقب تعادل الفريق مع فالنسيا أمس الأحد 2-2.

ويحل مدرب فريق كاستيا (ريال مدريد B) وأسطورة الكرة الفرنسية والنادي الملكي زين الدين زيدان في محل بنيتيث.

وتم اتخاذ القرارين بعد تصويت الثقة في مجلس الإدارة.

وكان القرار متوقعا خصوصا بعدما ذكرت جريدة ماركا المدريدية أن هناك اجتماعا عاجلا في سانتياجو بيرنابيو لمناقشة مستقبل المدرب، ثم تعود وتؤكد أن إقالة مدرب نابولي السابق قيد الإعلان الرسمي فقط.

وقال صحفي جريدة ماركا الموثوق خوسيه لويس سانشيز أن اللاعبين تم إبلاغهم بالقرار وشعر اللاعبون بالسعادة.

ومع ريال مدريد لعب بنيتيث 24 لقاء فاز في 17 منهم وتعادل 4 وخسر 3 كانت أثقلها رباعية برشلونة في كلاسيكو سانتياجو بيرنابيو، دون إضافة مباراة قادش الملغية في كأس ملك إسبانيا.

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