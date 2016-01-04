أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم السبت 8 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
مساء dmc - حازم حجازي " يجب أن تسعى الدولة كلها لدعم فكرة المدفوعات الالكترونية " -
مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي" -
سعر الحديد والأسمنت اليوم السبت 8/4/2017 -
القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني -
«الجمعية الوطنية للتغيير»: «لقاء البرادعي بإيهود باراك خاطئ» -
جدة أوباما للمصريين: «تحلوا بالرحمة.. وتأسوا بالنبي محمد» -
صور.. محافظ أسيوط يفاجئ عرسان حفل الزفاف الجماعي بهدايا نقدية -
نجيب جبرائيل: «أمريكا تمارس دور البلطجي في قلب الدول العربية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

عضو “البحوث الإسلامية”: أرفض حبس إسلام البحيري لأن الفكر لا يواجه إلا بالفكر

Google+ Print
عضو “البحوث الإسلامية”: أرفض حبس إسلام البحيري لأن الفكر لا يواجه إلا بالفكر عضو “البحوث الإسلامية”: أرفض حبس إسلام البحيري لأن الفكر لا يواجه إلا بالفكر

محمد الشحات الجندي

 

رفض محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، حبس الإعلامي والباحث الإسلامي إسلام البحيري، بتهمة إزدراء الإسلام، مؤكدًا أن الفكر لا يمكن مجابهته إلا بالفكر.

وأضاف الجندي، خلال لقاءٍ له ببرنامج “ساعة من ”، المذاع على قناة “الغد العربي” ، محمد المغربي،‘‘لست مع حبس البحيري ولم أكن أود أن يحبس بالرغم من أنه تسبب في إزدراء الإسلام’’.

واتفق محمد شعير، الكاتب الصحفي، مع الجندي فى رفض حبسه، قائلًا: “لا أحد يرضى أن يقف الفكر أمام المحكمة لأن هذا كان يحدث في العصور الوسطى بأوروبا، بالرغم من أنني أختلف تمامًا مع إسلام البحيري”، مردفًا أن التفكير الخارج عما هو سائد يعد كارثة.

وأكد ‘‘شعير’’، أن الأزهر وجه دعوات لمناظرة إسلام البحيري ولكنه رفض، مشددًا على ضرورة أن يتم تنقية منظومة القوانين المصرية من تهم إزدراء الأديان.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر

مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي"

مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي"

القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني

القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني

جدة أوباما للمصريين: «تحلوا بالرحمة.. وتأسوا بالنبي محمد»

جدة أوباما للمصريين: «تحلوا بالرحمة.. وتأسوا بالنبي محمد»