عضو “البحوث الإسلامية”: أرفض حبس إسلام البحيري لأن الفكر لا يواجه إلا بالفكر

رفض محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، حبس الإعلامي والباحث الإسلامي إسلام البحيري، بتهمة إزدراء الإسلام، مؤكدًا أن الفكر لا يمكن مجابهته إلا بالفكر.

وأضاف الجندي، خلال لقاءٍ له ببرنامج “ساعة من مصر”، المذاع على قناة “الغد العربي” الإخبارية، محمد المغربي،‘‘لست مع حبس البحيري ولم أكن أود أن يحبس بالرغم من أنه تسبب في إزدراء الإسلام’’.

واتفق محمد شعير، الكاتب الصحفي، مع الجندي فى رفض حبسه، قائلًا: “لا أحد يرضى أن يقف الفكر أمام المحكمة لأن هذا كان يحدث في العصور الوسطى بأوروبا، بالرغم من أنني أختلف تمامًا مع إسلام البحيري”، مردفًا أن التفكير الخارج عما هو سائد يعد كارثة.

وأكد ‘‘شعير’’، أن الأزهر وجه دعوات لمناظرة إسلام البحيري ولكنه رفض، مشددًا على ضرورة أن يتم تنقية منظومة القوانين المصرية من تهم إزدراء الأديان.