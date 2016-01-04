صورة في الجول – تصويت الثقة يعصف ببينيتث من ريال مدريد

إعادة نشر - أعلن فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد إقالة مدرب الفريق رافائيل بينيتث من منصبه رسميا يوم الاثنين بسبب سوء النتائج.

وقرر بيريز تصعيد زين الدين زيدان المدير الفني لفريق الشباب لتولي مهمة الإدارة الفنية للفريق الأول ليكون هو أول تجربة حقيقية للاعب الفرنسي السابق في مقعد الرجل الأول (طالع التفاصيل).

ويأتي قرار إقالة بينيتث بعدما كان قد حصل على تصويت الثقة من مجلس الإدارة في الاستمرار في مهمته وعدم رحيله في شهر نوفمبر الماضي وهو فأل غير جيد على أي من مدربي الفريق الملكي.

فأخر ثلاثة مدربين انتدبهم الفريق الملكي لتولي مسؤولية الإدارة الفنية للفريق في ظل وجود بيريز كلهم حصلوا على تصويت الثقة ولكن النهاية كانت الرحيل بعد ذلك بفترة قليلة.

فمدرب مانشستر سيتي الحالي مانويل بيلليجريني حصل عليه خلال عامه الوحيد في تدريب اللوس بلانكوس، ولكنه سرعان ما رحل.

بعد ذلك جاء جوزيه مورينيو وحصل على تصويت الثقة في موسمه الثالث، ولكنه في نهاية الموسم رحل أيضا باتجاه تشيلسي.

وجاء كارلو أنشيلوتي وتوج باللقب العاشر المنتظر لدوري أبطال أوروبا، ولكنه في الموسم الثاني له حصل على تصويت الثقة، ورحل في نهايته.

وأخيرا بينيتث بعد توليه المسؤولية فقط بعدة أشهر حصل على تصويت الثقة بعد الهزيمة في الكلاسيكو بملعب سانتياجو برنابيو برباعية دون رد، ويبدو أن مصيره سيكون مثل سابقيه.

ويستعرض FilGoal.com في صورة دورة حياة مدربي ريال مدريد مع رئيس النادي فلورنتينو بيريز.

طالع أيضا

زيدان: يوم تاريخي يذكرني بقدومي لريال مدريد أول مرة