صالح جمعة يكشف تعليمات بيسيرو في لقاء الانتاج.. ويؤكد: غياب غالي خسارة

أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك أن ناديه قام بفسخ تعاقده مع شركة "ماكرون" الإيطالية والتي كانت مسؤولة عن توريد ملابس الفريق.

وكان الزمالك قد تعاقد مع ماكرون خلفا لشركة أديداس عقب نهاية التعاقد بينهما.

وقامت الشركة الإيطالية بتوريد ملابس بتصميم مؤقت للزمالك على أن يتسلم الملابس الجديدة في شهر فبراير المقبل.

وتحدث مرتضى منصور لبرنامج "اللعبة الحلوة" قائلا:"اللاعبون اشتكوا من جودة الملابس الحالية".

وأوضح"لذلك تعاقدنا مع تلك الشركة كأن لم يكن، وهناك شيك بمبلغ 400 ألف جنيه سيتم صرفه لجلب ملابس جديدة لهم يخوضون بها لقاء الداخلية".

ويواجه الزمالك منافسه الداخلية يوم الثلاثاء في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الخامسة من الدوري المصري.