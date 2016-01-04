تقرير أمريكى يكشف فوائد مذهلة لإضافة بذور "القنب" فى نظامك الغذائى

"القنب الهندى" من النباتات البريئة التى أكسبها الإنسان سمعة سيئة، لأنه استخدمه فى صناعة العديد من المواد المسببة للإدمان ومنها الحشيش، لكن وجد أن نبات القنب الهندى له العديد من الفوائد الصحية التى تجاهلها الإنسان، وأن بذور هذا النبات لها العديد من الفوائد إذا تم وضعها فى نظامه الغذائى وقام بتناولها، وليس كما هو متعارف بشربها كمادة مخدرة، ووفقا للأبحاث فإن القنب الهندى يحتوى على العديد من العناصر النادرة التى تمد الجسم بالصحة.

وكشف الموقع الأمريكى "Healthy food house" عن العديد من الفوائد لبذور القنب الخام، وذلك لاحتوائه على العديد من العناصر النادرة المفيدة جدا للصحة، حيث إنها تحتوى على بروتين كامل وغنية بالفيتامينات والمعادن والأحماض الدهنية الأساسية والمواد المضادة للأكسدة والمعادن النادرة التى تجعلها قادرة على دعم الدماغ والخلايا داخل الجسم وتمنع تلف الخلايا، ومن العناصر المهمة المتواجدة بها الألياف والصوديوم والكالسيوم والبروتين وأوميجا 6 وأوميجا 3 والحديد والفوسفات وغيرها.

كما أوضح التقرير معلومات أكثر تفصيلا للفوائد المذهلة لبذور القنب، حيث وجد أن 4 ملاعق كبيرة منها تحتوى على 240 سعرا حراريا، يأتى ذلك من خلال رصد السعرات الحرارية فى العناصر الغذائية المتواجدة بها الآتى:

تحتوى على 15 جراما من البروتين، و15 جراما من الدهون المتعددة غير المشبعة، و11.4 جرام من الأوميجا 6، 3.6 جرام من الأوميجا 3، و2.1 جرام من الدهون المشبعة و2.5 جرام من الألياف، و4.5 جرام من الكربوهيدرات، و2 ملى جرام من الحديد، و31 ملى جرام من الكالسيوم، 3.8 ملجم الصوديوم، فيتامين سى 42 ملى جرام، وفيتامين E 3.8 ملى جرام، وفيتامين B1، 58 ملى جرام وفيتامين B2، 14ملى جرام، وفيتامين B6، 05 ملى جرام.

كما يذكر التقرير طريقة إدخال بذور القنب فى النظام الغذائى اليومى، فمن الممكن إضافتها فى وجبة الإفطار، كوضعه بقطعة من الخبز، أو إضافة حفنة من البذور إلى عجين المخبوزات، أو رشها على السلطة، أو إضافة ملعقة كبيرة منه على العصير المفضل لك مما يعطى نكهة لذيذة فى الطعم، ويجعل القيمة الغذائية أعلى، ومن الممكن استخدامها على البيتزا بدلا من صلصة الطماطم.