محافظ كفر الشيخ ومدير الأمن يبحثان مشاكل الصيادين والتعديات ببحيرة البرلس

بحث اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، اليوم الاثنين، بديوان عام المحافظة، يرافقه اللواء محمد عاطف شلبى مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، العديد من مشاكل الصيادين والقضاء على التعديات ببحيرة البرلس، وذلك بحضور المهندس مجدى عطا الله السكرتير العام المساعد، والمهندس عماد وصفى رئيس الإدارة المركزية للثروة السمكية وكيل الوزارة، واللواء محمد عبد الرازق مساعد مدير الأمن؛ لأمن الطرق والمسطحات المائية، والمهندس حازم الأشمونى رئيس مدينة برج البرلس، والعميد يسرى الدسوقى مدير ميناء الصيد بالبرلس، والعميد جمال إبراهيم مدير إدارة المرور، والرائد ياسر سكران رئيس شرطة مسطحات سيدى سالم، وعدد من القيادات التنفيذية، ورؤساء جمعيات الصيادين وعدد من صائدى الأسماك ببحيرة البرلس.

استمع محافظ كفر الشيخ، لعدد من مشاكل الصيادين ببحيرة البرلس الخاصة بالصيد الجائر وعمل اللنشات المخالفة، وورش تصنيع المراكب، ومبنى جمعية الصيادين، واستكمال قسم شرطة مسطحات برج البرلس، وأراضى الاستزراع السمكى، والصيد الجائر ببوغاز البرلس، والمنطقة الصناعية للحرفيين، ومشاكل الصيادين بالبركة الغربية، وتراخيص أرض الجونة.

قال محافظ كفر الشيخ، إن الحملات الليلية لإزالة التعديات مستمرة ببحيرة البرلس بالتنسيق مع مديرية الأمن والثروة السمكية، مضيفا أنه سيتم التصدى لكافة أشكال الصيد الجائر ببوغاز البرلس ويتم تطبيق القانون للحد من هذه الممارسات الخاطئة ببحيرة البرلس.

وأضاف أن العمل جارى بقسم شرطة المسطحات المائية الذى يتم إنشاؤه ببوغاز البرلس، لحماية حقوق الصيادين، وفرض القانون، والقضاء على اللنشات المخالفة ببحيرة البرلس.

كما بحث محافظ كفر الشيخ، الضوابط المنظمة لعمل اللنشات ببحيرة البرلس، شريطة ألا تعمل هذه اللنشات ليلاً، تفاديا للمخالفات، وفى حالة عدم تنفيذ ذلك يتم ضبطه ومصادرته، للحد من الصيد المخالف بالبحيرة، لافتا أنه سيتم عقد عدة لقاءات مع الجهات المختصة المشرفة من الناحية الإدارية والفنية والأمنية، لبحث مشاكل الصيادين وتنمية الثروة السمكية ببحيرة البرلس.

قرر محافظ كفرالشيخ، تشكيل لجنة تشمل الصيادين والأجهزة المختصة لبحث مشاكل الصيادين والثروة السمكية ببحيرة البرلس برئاسة السكرتير العام المساعد للمحافظة.