محافظ كفر الشيخ ومدير الأمن يبحثان مشاكل الصيادين والتعديات ببحيرة البرلس

استمع محافظ كفر الشيخ، لعدد من مشاكل الصيادين ببحيرة البرلس الخاصة بالصيد الجائر وعمل اللنشات المخالفة، وورش تصنيع المراكب، ومبنى جمعية الصيادين، واستكمال قسم شرطة مسطحات برج البرلس، وأراضى الاستزراع السمكى، والصيد الجائر ببوغاز البرلس، والمنطقة الصناعية للحرفيين، ومشاكل الصيادين بالبركة الغربية، وتراخيص أرض الجونة.
قال محافظ كفر الشيخ، إن الحملات الليلية لإزالة التعديات مستمرة ببحيرة البرلس بالتنسيق مع مديرية الأمن والثروة السمكية، مضيفا أنه سيتم التصدى لكافة أشكال الصيد الجائر ببوغاز البرلس ويتم تطبيق القانون للحد من هذه الممارسات الخاطئة ببحيرة البرلس.
وأضاف أن العمل جارى بقسم شرطة المسطحات المائية الذى يتم إنشاؤه ببوغاز البرلس، لحماية حقوق الصيادين، وفرض القانون، والقضاء على اللنشات المخالفة ببحيرة البرلس.
كما بحث محافظ كفر الشيخ، الضوابط المنظمة لعمل اللنشات ببحيرة البرلس، شريطة ألا تعمل هذه اللنشات ليلاً، تفاديا للمخالفات، وفى حالة عدم تنفيذ ذلك يتم ضبطه ومصادرته، للحد من الصيد المخالف بالبحيرة، لافتا أنه سيتم عقد عدة لقاءات مع الجهات المختصة المشرفة من الناحية الإدارية والفنية والأمنية، لبحث مشاكل الصيادين وتنمية الثروة السمكية ببحيرة البرلس.
قرر محافظ كفرالشيخ، تشكيل لجنة تشمل الصيادين والأجهزة المختصة لبحث مشاكل الصيادين والثروة السمكية ببحيرة البرلس برئاسة السكرتير العام المساعد للمحافظة.