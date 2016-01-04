محافظ القليوبية يجتمع مع اتحاد نقابات أطباء القليوبية

إجتمع الدكتور رضا فرحات محافظ القليوبية، مع أعضاء اتحاد نقابات المهن الطبية بالقليوبية، وهم الدكتور أحمد سعيد نقيب الأطباء بالقليوبية والدكتور أشرف العنانى أمين عام نقابة الأطباء والدكتور مجدى ثابت نقيب الصيادلة والدكتور شاكر زكى أمين عام نقابة الصيادلة والدكتور بكرى سعيد وكيل نقابة الصيادلة والدكتور محسن حجاج نقيب البيطريين والدكتور ذكى حلمى ذكى نقيب أطباء الأسنان.

وقاموا بتهنئته بالعام الميلادى الجديد وتوليه منصب محافظ القليوبية، متمنيين له كل التوفيق والنجاح فى مهمته بالمحافظة وللقليوبية في عهده كل تقدم وازدهار.

واستمع إلى مقترحاتهم لتطوير منظومة التنسيق للعمل النقابى بالقليوبية والمحافظة، كما استمع الى مشكلاتهم وأهمها تخصيص قطعة ارض لإنشاء مبنى يليق باتحاد نقابات أطباء القليوبية ومن جانبه اقترح المحافظ عمل بروتوكول تعاون مع اتحاد المهن الطبية لتوفير العلاج لغير القادرين من المرضى.