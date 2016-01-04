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مجازاة 135 موظفا بالوحدة المحلية لمركز ومدينة سيدى سالم بكفر الشيخ

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مجازاة 135 موظفا بالوحدة المحلية لمركز ومدينة سيدى سالم بكفر الشيخ مجازاة 135 موظفا بالوحدة المحلية لمركز ومدينة سيدى سالم بكفر الشيخ
قرر اللواء السيد نصر، محافظ كفرالشيخ، اليوم الاثنين، مجازاة 135 موظفا بالوحدة المحلية لمركز ومدينة سيدى سالم، لتخلفهم عن الحضور بالعمل فى المواعيد الرسمية، ووقّع عليهم يوم جزاء مع خصم أجر اليوم الغياب من راتبهم، ومتابعة الإجراءات.

جاء ذلك أثناء زيارته المفاجئة اليوم إلى الوحدة المحلية لمركز ومدينة سيدى سالم، والمستشفى المركزى بها، للاطمئنان على مستوى الخدمات والرعاية الطبية بالمستشفى.

وشدد محافظ كفرالشيخ، على رؤساء المصالح الحكومية بمتابعة حضور العاملين فى المواعيد المقررة للعمل، قائلاً "أنا لن أسمح بتعطيل مصالح الناس".

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