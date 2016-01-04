كلية الإعلام بجامعه فاروس تفوز بالمركز الأول فى مهرجان "Digi Mob"

فازت كلية الإعلام بجامعه فاروس بالإسكندريه بالمركز الأول بمهرجان الـdigi mob للتصوير بالكاميرات الديجيتال والموبايل بالجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات MTI، وذلك عن الفيلم التسجيلى "ثورة تسعيناتى" والذى يحكى عن ثورة 25 يناير لعام 2011 بجميع تفاصيلها، ولكن بطريقة فنية طريفة، حيث يصف أحداث الثورة وكأنها وقعت فى التسعينات من القرن الماضى.

اشترك في تنفيذه عدد من طلاب الكليه وهم ميرنا خالد ،تقى أحمد سعد و أحمد البنا ومدير التصوير أحمد حسن البرجى وجائزه ماديه قيمتها 1500 جنيه وذلك تحت اشراف الدكتور فوزي عبد الغني عميد كليه الاعلام وذلك فى اطار الدورة الرابعة من مهرجان "أفلام الموبايل وكاميرات الديجيتال الشخصيه Digi Mob" والذى أقامته كلية الإعلام بالجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات MTI . والذى أقيم تحت شعار "عيـــــــن"

وشارك فيه طلاب من 21 قسم وكلية إعلام بالجامعات الحكومية والخاصة إلى جانب طلاب أكاديمية الفنون والمعاهد ذات العلاقة بالتصوير الرقمى. ويتضمن المهرجان مسابقة بين المبدعين من شباب الإعلاميين لإنتاج أفلام قصيرة أو صور فوتوغرافية من خلال كاميرات التصوير الشخصية أو الموبايل والإعلانات المطبوعة والمرئية للتعبير عن فكرة أو رؤية متكاملة فى إطار موضوع المهرجان "عين".

وقامت لجنة من كبار الفنانين والخبراء وأساتذة الإعلام تضم كلا من الدكتورعلى مبارك والدكتور صفوت العالم، والأساتذة عمر زهران وعلي عبدالرحمن وأسامة محفوظ وعمرو محسوب النبى بتحكيم الأعمال المقدمة لاختيار الأعمال الفائزة.

وحضر المهرجان الفنان أشرف عبد الباقى و أكد على سعادته بحضور هذا المهرجان كضيف شرف ، لتشجيع الشباب؛ ورفع روحهم المعنوية. وكانت كلية الاعلام قد فازت فى مجال الصحافه بالمركز الثالث فى الملتقى الأول لكليات الاعلام المصريه بجنوب الوادى.