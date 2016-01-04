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على الدين هلال: لست مع مجاملة الرئيس والنفاق للحكومة وهناك افتراء عليهم

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على الدين هلال: لست مع مجاملة الرئيس والنفاق للحكومة وهناك افتراء عليهم على الدين هلال: لست مع مجاملة الرئيس والنفاق للحكومة وهناك افتراء عليهم
قال الدكتور على الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إنه إذا كتب عن الفترة الماضية سيكتب عن دروس الماضى كى لا يتكرر الخطأ مرة أخرى، وكيف نستفيد داخل الدولة، لافتاً إلى أنه ليس مع النفاق للحكومة أو مجاملة الرئيس عبد الفتاح السيسى، أو التطبيل لأى وزير، ولكن هناك افتراءً عليهم.

وأضاف "هلال"، خلال حواره مع الكاتب الصحفى خالد صلاح، ببرنامج "آخر النهار" الذى يذاع على فضائية "النهار"، أن هناك نغمة فى الإعلام المصرى تقول إنه لا توجد "بوصلة" فى النظام السياسى، ولا رؤية أو استراتيجية واضحة للبلاد، وهناك من يخرج فى الإعلام ويقول إن الرئيس يحتاج إلى مستشارين أكثر، وأعتقد أن هذا فى غير محله وأوانه وأعتبره افتراءً، لأننا نتحدث عن رئيس جمهورية لم يكمل عامين".

وتساءل أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، "كيف نطالب رئيس جمهورية جديد لم يكن له سابق عهد فى العمل السياسى، وفى ظروف بلد حدث بها ثورتين فى ثلاث سنوات، وتواجه أزمات اقتصادية وإرهاباً وحصاراً خارجياً فى وقت من الأوقات، أن يغير كافة الأوضاع فى الدولة فى وقت قصير؟".


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