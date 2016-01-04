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بالفيديو.. نائب مُعين بالبرلمان يعترف: لست أول من يبنى على أرض زراعية

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بالفيديو.. نائب مُعين بالبرلمان يعترف: لست أول من يبنى على أرض زراعية بالفيديو.. نائب مُعين بالبرلمان يعترف: لست أول من يبنى على أرض زراعية
قال عبد الفتاح سراج الدين، العضو المُعين بمجلس النواب، إنه ليس أول شخص يبنى على الأراضى الزراعية، مضيفا: "وأول ما عرفت المخالفة واتحرر المحضر أزلتها بنفسى"، بحسب قوله.

وأوضح "سراج الدين" فى مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن" على قناة "العاصمة"، مساء اليوم الاثنين، أن القضاء لم يبُطل عضويته فى جمعية السادات بصفته عاملا رغم امتلاكه سجلا تجاريا، ولكنه "ألغى الانتخابات"، بحسب قوله.

وأضاف: "القضاء لم يبُطل الانتخابات، وكنت مترشح على صفة العمال منذ 1992، وفكرت أعمل استثمار فى الخارج وعملت سجل تجارى ولم أستغله، والأخوة استغلوا أن كان لدى سجل تجارى وقدموا ضدى طعن، وتم إلغاء الترشيح".

وتابع: "تم تشكيل مجلس مؤقت للجمعية وكنت أحد أفراد المجلس وحصلت انتخابات للجمعية وطلعت بأعلى الأصوات، وأنا ما زلت عضو مجلس إدارة جمعية السادات، وعضو الاتحاد التعاونى، ونائب الشعب"، مضيفاً: "لولا حب الناس مكنتش وصلت للمكانة دى.. بمارس أعمالى بحب وخوف من الله".


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