أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم السبت 8 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
مساء dmc - حازم حجازي " يجب أن تسعى الدولة كلها لدعم فكرة المدفوعات الالكترونية " -
مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي" -
سعر الحديد والأسمنت اليوم السبت 8/4/2017 -
القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني -
«الجمعية الوطنية للتغيير»: «لقاء البرادعي بإيهود باراك خاطئ» -
جدة أوباما للمصريين: «تحلوا بالرحمة.. وتأسوا بالنبي محمد» -
صور.. محافظ أسيوط يفاجئ عرسان حفل الزفاف الجماعي بهدايا نقدية -
نجيب جبرائيل: «أمريكا تمارس دور البلطجي في قلب الدول العربية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

هانى أبو ريدة لـ"فى الاستاد": "أتعرض لضغوط لعدم ترشحى لرئاسة اتحاد الكرة"

Google+ Print
هانى أبو ريدة لـ"فى الاستاد": "أتعرض لضغوط لعدم ترشحى لرئاسة اتحاد الكرة" هانى أبو ريدة لـ"فى الاستاد": "أتعرض لضغوط لعدم ترشحى لرئاسة اتحاد الكرة"
قال المهندس هانى أبو ريدة، المشرف العام على منتخبات ، وعضو المكتب الدولى للفيفا، إن قرار ترشحه لرئاسة اتحاد الكرة المصرى لم يحسمه بعد، مضيفاً: "لو مش عندى قدرة للترشح والتغيير لن اترشح".

وأشار "أبو ريدة" خلال حواره ببرنامج "فى الاستاد" على "نجوم إف إم"، اليوم الاثنين، إلى تعرضه لضغوط مباشرة لإثنائه عن عدم الترشح وترك منصبه الحالى لأنه سيقوم بإحياء المنظومة الرياضية، بشكل عام وهذا غير مرغوب فيه من قبل البعض، على حد قوله.

وتابع: "مش عارف هترشح ولا لا، كل شئ وارد، وفى حالة ترشح سمير زاهر، فلازم نتناقش مع بعض لاتخاذ قرار مناسب يكون فى صالح الرياضة المصرية".


>هاني أبو ريدة: لاعبو المنتخب ليسوا على قدر المسؤولية

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر

مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي"

مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي"

القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني

القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني

جدة أوباما للمصريين: «تحلوا بالرحمة.. وتأسوا بالنبي محمد»

جدة أوباما للمصريين: «تحلوا بالرحمة.. وتأسوا بالنبي محمد»