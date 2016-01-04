هانى أبو ريدة لـ"فى الاستاد": "أتعرض لضغوط لعدم ترشحى لرئاسة اتحاد الكرة"

قال المهندس هانى أبو ريدة، المشرف العام على منتخبات مصر ، وعضو المكتب الدولى للفيفا، إن قرار ترشحه لرئاسة اتحاد الكرة المصرى لم يحسمه بعد، مضيفاً: "لو مش عندى قدرة للترشح والتغيير لن اترشح".

وأشار "أبو ريدة" خلال حواره ببرنامج "فى الاستاد" على شبكة "نجوم إف إم"، اليوم الاثنين، إلى تعرضه لضغوط مباشرة لإثنائه عن عدم الترشح وترك منصبه الحالى لأنه سيقوم بإحياء المنظومة الرياضية، بشكل عام وهذا غير مرغوب فيه من قبل البعض، على حد قوله.

وتابع: "مش عارف هترشح ولا لا، كل شئ وارد، وفى حالة ترشح سمير زاهر، فلازم نتناقش مع بعض لاتخاذ قرار مناسب يكون فى صالح الرياضة المصرية".

هاني أبو ريدة: لاعبو المنتخب ليسوا على قدر المسؤولية