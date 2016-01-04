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عبد الرحيم على: أرفض الانضمام لـ"دعم مصر".. و"همشى زى المجاذيب أبخر مصر"

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عبد الرحيم على: أرفض الانضمام لـ"دعم مصر".. و"همشى زى المجاذيب أبخر مصر" عبد الرحيم على: أرفض الانضمام لـ"دعم مصر".. و"همشى زى المجاذيب أبخر مصر"
رفض الكاتب الصحفى عبد الرحيم على، عضو مجلس النواب، فكرة انضمامه إلى ائتلاف "دعم " كونه يعشق تراب مصر ولا يرغب فى الانضمام لكيان يتحكم فى تصرفاته وتوجيهه، وتابع:" ربنا خلقنى بعشق تراب البلد دى ..وهمشى فى ركاب البلد خدام وماسك بخور زى المجاذيب وأفضل أبخر البلد دى".

وقال "على"، خلال حواره مع الإعلامية إنجى أنور ببرنامج "مساء القاهرة" المذاع عبر فضائية "ten"، إنه مع مصلحة مصر والوقوف إلى جانب الرئيس عبد الفتاح السيسى لأن البلاد تخوض "حرب وجود" تقتضى توحيد الصف خلف رأس الدولة.


>عبد الرحيم على: أقسم بالله مصر المقصودة وليس السعودية.. و"دورنا جاى"

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مصر 365

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