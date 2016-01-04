مكتب الإحصاء الاسرائيلى: 45 أم يهودية تطلق اسم محمد على أطفالهن

ذكرت القناة السابعة الإسرائيلية أن مكتب الاحصاء الاسرائيلى كشف عن مفاجأة من العيار الثقيل تتمثل فى أن بعض الأمهات اليهوديات أصبحن يطلقن اسم محمد على أولادهن رغم كون الأم يهودية .

وأضافت القناة أنه طبقا للإحصائيات التى أجراها المكتب لعام 2014 فإن 45 طفلا من أم يهودية يحملون اسم نبى الإسلام "محمد" فى حين هناك 11 طفلا يحملن اسم أحمد رغم كون ديانة الام يهودية ، مقابل 6 أطفال يحملن إسم "عبد".

وأوضحت القناة أن منظمة "يد للأخوة" الاسرائيلية الناشطة فى مجال الاستيعاب أعربت عن اسفها الشديد جراء هذه الظاهرة الغريبة وعن هذه النتائج .

وأضافت المنظمة أن العلاقات التى تربط اليهوديات بالمسلمين كانت الدافع وراء هذه الظاهرة الغريبة التى طرأت على المجتمع الإسرائيلى، والتى تعد مؤشرا على اعتناق هؤلاء اليهوديات للدين الاسلامى .

الإحصاء الإسرائيلى: اسم "محمد" و"مريم" الأكثر انتشارا فى إسرائيل