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البيت الأبيض يحث السعودية وإيران على التحلى بضبط النفس

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البيت الأبيض يحث السعودية وإيران على التحلى بضبط النفس البيت الأبيض يحث السعودية وإيران على التحلى بضبط النفس
حث البيت الأبيض اليوم الاثنين كلا من وإيران على التحلى بضبط النفس فى الأزمة التى أثارها إعدام رجل دين شيعى بارز فى السعودية.

وقال جوش إيرنست المتحدث باسم البيت الأبيض فى مؤتمر صحفى يومى "ما زال ينتابنا القلق بشأن حاجة الطرفين الإيرانى والسعودى لنزع فتيل التصعيد فى الموقف. نحث جميع الأطراف على التحلى بضبط النفس وعدم إشعال التوترات الملتهبة بالفعل فى المنطقة."

وعبر البيت الأبيض عن القلق جراء عدم حماية مقر البعثة الدبلوماسية السعودية فى طهران من جانب السلطات الإيرانية.

وقال أن وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى كان على اتصال بنظيره الإيرانى وإن مسؤولين دبلوماسيين أمريكيين اتصلوا بمسؤولين سعوديين لنقل الرسالة.

وأضاف المتحدث أن الولايات المتحدة عبرت بشكل متكرر عن قلقها إزاء وضع حقوق الإنسان فى السعودية وحذرت الرياض فى الآونة الأخيرة من عمليات الإعدام.
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