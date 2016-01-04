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تركيا تقول لا يمكن تأييد إعدام رجل دين شيعى فى السعودية

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تركيا تقول لا يمكن تأييد إعدام رجل دين شيعى فى السعودية تركيا تقول لا يمكن تأييد إعدام رجل دين شيعى فى السعودية
قال نعمان كورتولموش المتحدث باسم التركية اليوم الاثنين أن تركيا لا يمكنها تأييد تنفيذ حكم الإعدام بحق رجل دين شيعى بارز فى لأن أنقرة تعارض هذه العقوبة.

وقال المتحدث فى مؤتمر صحفى "نحن نعارض كل أشكال عقوبة الإعدام خاصة إذا كانت لدوافع سياسية. من المستحيل بالنسبة لنا تأييد عقوبة الإعدام فى أى بلد."

وأضاف كورتولموش أن إعدام رجل الدين الشيعى نمر النمر يوم السبت لا يساعد على تحقيق السلام فى المنطقة. وقال "لكن تربطنا صداقة بالسعودية وإيران ولا نريد لهما أن تقتتلا لأن هذا هو آخر شيء تحتاجه المنطقة.
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