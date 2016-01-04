أخبار ليبيا اليوم.. حكومة الوفاق الليبية تبحث تطورات الموقف بمنطقة النفط

ركزت أخبار ليبيا اليوم على عقد المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الليبية اجتماعا لبحث تطورات الموقف فى منطقة الهلال النفطى، فيما تناولت أخبار ليبيا اليوم إعلان تنظيم داعش الإرهابى سيطرته على بلدة بن جواد.>وتناولت أخبار ليبيا اليوم ما أكده المكتب الإعلامى لرئيس المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى الليبية برئاسة فائز السراج، إن المجلس الرئاسى يعقد حاليا اجتماعا يبحث فيه تطورات الموقف فى منطقة الهلال النفطى وتداعيات تقدم داعش باتجاه السدرة وما نتج عنها من عمليات مسلحة.

وردا على سؤال يتعلق بتأخر إصدار بيان من المجلس الرئاسى حول الحادثة، قال المستشار الصحفى لرئيس حكومة الوفاق الليبية فى اتصال هاتفى إن "الأمر أكبر من أن يعالج ببيان، موقف حكومة الوفاق واضح وهو محاربة التنظيمات الإرهابية وفي مقدمتها داعش، وهذه الحرب تحتاج لإقرار الحكومة تمهيدا لرفع حظر التسليح، ووضع ليبيا الآن يحتاج لجهد وعمل ونكران للذات لإنقاذ الوطن من خطر يتلمسه الجميع وطال الجميع، الوقت يحتاج منا أن نركز على العمل لا على معسول الكلام".

وركزت اخبار ليبيا اليوم على إعلان تنظيم "داعش" الإرهابى صباح اليوم الاثنين، سيطرته على بلدة بن جواد وتقدمه نحو السدرة حيث يوجد بها أكبر ميناء نفطى فى ليبيا.

وأكدت مصادر ليبية مطلعة لـ"اليوم السابع" أن تنظيم داعش الإرهابى يهاجم السدرة من ثلاثة محاور فى محاولات للسيطرة عليها، مشيرة إلى إندلاع اشتباكات عنيفة تدور حتى اللحظة عند مدخل السدرة بين عناصر تنظيم داعش وحرس المنشآت النفطية.

وأوضحت المصادر، أن اشتباكات عنيفة قد اندلعت فى الثامنة من صباح اليوم عقب تفجير عناصر التنظيم الإرهابى سيارة مفخخة ببوابة السدرة فى تمام الساعة السابعة صباح اليوم ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى وإصابات عديدة بين حرس المنشآت النفطية.

يذكر أن منطقة الهلال النفطى بليبيا تبعد 50 كيلومتر شرق منطقة النوفلية التى تعد أكبر معاقل تنظيم داعش فى ليبيا بعد مدينة سرت.