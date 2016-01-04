مدير عام جمعية الأورمان: توزيع 6 آلاف بطانية على الأسر المحتاجة بكفر الشيخ

قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن الشركة المصرية للاتصالات وجمعية الأورمان الخيرية بدأت توزيع 6 آلاف بطانية على الأسر المحتاجة فى قرى ومدن محافظة كفر الشيخ، مشيراً إلى أنه تم توقيع برتوكول تعاون بين الشركة والجمعية بهدف توزيع 160 ألف بطانية فى جميع محافظات الجمهورية من خلال 40 فرعا للجمعية بتكلفة 8 ملايين جنيه .

وأضاف شعبان خلال تصريحات صحفية له، اليوم الاثنين، أن التوزيع يتم وفق معايير محددة أهمها اختيار الأسر الأكثر حاجة والوصول إلى كل القرى والعزب والمدن فى مراكز محافظة كفر الشيخ كافة، تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعى وبالتعاون مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة فى أنحاء المحافظة.

وأشار مدير فرع جمعية الأورمان، إلى أن التعاون بين الجمعية والشركة فى مجال توزيع بطاطين الشتاء على الأسر الأكثر حاجة يعكس أهمية قيام المؤسسات الاقتصادية الكبرى بمسؤوليتها المجتمعية تجاه شرائح المحتاجين، وأن توزيع بطاطين الشتاء نشاط موسمى تحرص جمعية الأورمان على القيام به سنويًا.

وقال شعبان، إن جمعية الأورمان الخيرية تقوم بالعديد من الأنشطة الخيرية فى محافظة كفر الشيخ فضلا عن توزيع المساعدات الموسمية تقدم الجمعية مساعدات زواج الفتيات اليتيمات والقوافل العلاجية وعمليات القلب والعيون وكفالة القرى الفقيرة، من خلال إعادة الاعمار للمنازل وتوصيل المياه والكهرباء وأيضا المشاريع التنموية مثل رؤوس الماشية والأكشاك والقروض الحسنة المخصصة لتمويل المشاريع متناهية الصغر.