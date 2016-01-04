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"مياه الشرب": قطع المياه عن حى أول المحلة من الـ10 مساء اليوم لـ7 صباحا

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"مياه الشرب": قطع المياه عن حى أول المحلة من الـ10 مساء اليوم لـ7 صباحا "مياه الشرب": قطع المياه عن حى أول المحلة من الـ10 مساء اليوم لـ7 صباحا
قرر العميد طارق الفولى، رئيس فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، اليوم الاثنين، قطع المياه منذ الساعة العاشرة مساء اليوم، وحتى السابعة صباحا عن المناطق التابعة لحى أول المحلة لحين إصلاح ماسورة المياه المكسورة أمام شركة النصر للغزل والنسيج والصباغة بعد انفجار الماسورة الرئيسية عصر اليوم بسبب الصدأ، مما تسبب فى توقف الطريق، وغمر المياه للشركة.

انتقل اللواء ناصر طه أنور، رئيس مركز ومدينة المحلة، ونائبه المهندس صلاح موسى، لمعاينة المنطقة المحيطة بالماسورة المكسورة، وقرر رئيس المدينة سرعة ندب فرق الصيانة لإصلاح الماسورة، وإعادة توصيل المياه لهذه المناطق.


>بالصور.. المياه تغمر شركة النصر للنسيج فى المحلة بعد انفجار ماسورة مياه

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