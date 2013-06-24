أقراطك بألوان الصيف

تحتل الأقراط مكانة هامة لدى جميع النساء، وتشكل جزءاً هاماً من خزانة كل امرأة. ومهما اختلفت البيئة والثقافة والوسط الاجتماعيّ تبقى الأقراط أهم أنواع الحلي التي تحرص النساء على اقتنائها بكثرة، وفق ما يشير خبراء الموضةـ لكن الأقراط تعطي إشارة خفيّة عن شخصيّة المرأة، وهي من أهمّ الأشياء التي تضيف إلى الوجه الجمال وتميّزه وتزيّنه.

هذا الموسم، برزت الأقراط التي تحتوي على أحجار كريمة بألوان الصيف، فشكّلت صيحة أساسية.

أهمّ الدور العالكية خصصت لك أقراط حيوية مستوحاة من نبض الصيف. تألقي بها على الأصول.

ركزي على ارتداء هذه الأقراط في حال كانت ملابسك ذو ألوان محايدة، أسود، أبيض، بيج...

لا تضعي سلاسل أو قلائد في عنقك، لكي تلفتي الانظار الى أقراطك وتجذبي العيون.

لا ترتدي مع هذه الأقراط أكسسوارات، لأنها ستخفضين من قيمتها، بل نسقي معها مجوهرات راقيىة.