فيديو في الجول - رسالة من ميدو إلى لاعبي الزمالك.. ' الكبار والحب والبكاء '

وجه أحمد حسام ميدو المدير الفني الجديد لنادي الزمالك رسالة إلى لاعبي الفريق في أول حديث له عقب توليه المهمة رسميا.

الزمالك أعلن رسميا توجيه الشكر إلى ماركوس باكيتا وتعيين أحمد حسام ميدو مديرا فنيا جديدا للفريق. (طالع التفاصيل)

ويستعد الزمالك لمواجهة الداخلية مساء يوم الثلاثاء في لقاء مؤجل من الجولة الخامسة في الدوري المصري.

وعقد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك صحبه أحمد حسام ميدو المدرب الجديد والجهاز الفني بالكامل جلسة مع اللاعبين داخل صالة عبد الرحمن فوزي بمقر نادي الزمالك.

ورصد FilGoal.com بالفيديو ما جاء في حديث ميدو مع اللاعبين (شاهد الفيديو)

وكل ما يلي على لسان ميدو في رسالته إلى اللاعبين.

دور الكبار

"الفترة الماضية لم أكن سعيدا بما شعرته به".

"لم أرى الحالة الجيدة التي كانت تظهر دائما بين اللاعبين الموسم الماضي. سواء من يلعب أو من لا يلعب".

"لا بد من عودة تلك الحالة من جديد".

"هنا دور اللاعبين الكبار. من يوم الثلاثاء وعلينا إظهار للجميع إن الزمالك عاد لحالته الطبيعية".

"علينا إرسال رسالة إن ما حدث لم يكن حالة طبيعية. ومن الغد على كل شيء أن يعود إلى طبيعته".

الحب

"لن تجدوا أي جهاز فني يُحب الزمالك أكثر من المتواجدين الآن".

"حازم إمام وعبد الحليم علي ومحمد صلاح ومدحت عبد الهادي. نحن نعشق الزمالك".

"لا يوجد في مصر من هو زمالكاوي أكثر من هؤلاء".

البكاء

"نحن نبكي لخسارة الزمالك".

"عليكم معرفة ذلك. إذا لم نكن نتولى أي مسؤولية في الفريق فنحن نبكي كجماهير وعشاق للنادي بخسارة الفريق".

"وأنا مدربا لفرق أخرى أبكي لخسارة الزمالك. نحن جميعا نفعل ذلك".

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