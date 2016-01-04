أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم السبت 8 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
مساء dmc - حازم حجازي " يجب أن تسعى الدولة كلها لدعم فكرة المدفوعات الالكترونية " -
مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي" -
سعر الحديد والأسمنت اليوم السبت 8/4/2017 -
القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني -
«الجمعية الوطنية للتغيير»: «لقاء البرادعي بإيهود باراك خاطئ» -
جدة أوباما للمصريين: «تحلوا بالرحمة.. وتأسوا بالنبي محمد» -
صور.. محافظ أسيوط يفاجئ عرسان حفل الزفاف الجماعي بهدايا نقدية -
نجيب جبرائيل: «أمريكا تمارس دور البلطجي في قلب الدول العربية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

فيديو في الجول - رسالة من ميدو إلى لاعبي الزمالك.. ' الكبار والحب والبكاء '

Google+ Print
فيديو في الجول - رسالة من ميدو إلى لاعبي الزمالك.. ' الكبار والحب والبكاء ' فيديو في الجول - رسالة من ميدو إلى لاعبي الزمالك.. ' الكبار والحب والبكاء '

وجه أحمد حسام ميدو المدير الفني الجديد لنادي الزمالك رسالة إلى لاعبي الفريق في أول حديث له عقب توليه المهمة رسميا.

الزمالك أعلن رسميا توجيه الشكر إلى ماركوس باكيتا وتعيين أحمد حسام ميدو مديرا فنيا جديدا للفريق. (طالع التفاصيل)

ويستعد الزمالك لمواجهة الداخلية مساء يوم الثلاثاء في لقاء مؤجل من الجولة الخامسة في الدوري المصري.

وعقد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك صحبه أحمد حسام ميدو المدرب الجديد والجهاز الفني بالكامل جلسة مع اللاعبين داخل صالة عبد الرحمن فوزي بمقر نادي الزمالك.

ورصد FilGoal.com ما جاء في حديث ميدو مع اللاعبين (شاهد الفيديو)

وكل ما يلي على لسان ميدو في رسالته إلى اللاعبين.

دور الكبار

"الفترة الماضية لم أكن سعيدا بما شعرته به".

"لم أرى الحالة الجيدة التي كانت تظهر دائما بين اللاعبين الموسم الماضي. سواء من يلعب أو من لا يلعب".

"لا بد من عودة تلك الحالة من جديد".

"هنا دور اللاعبين الكبار. من يوم الثلاثاء وعلينا إظهار للجميع إن الزمالك عاد لحالته الطبيعية".

"علينا إرسال رسالة إن ما حدث لم يكن حالة طبيعية. ومن الغد على كل شيء أن يعود إلى طبيعته".

الحب

"لن تجدوا أي جهاز فني يُحب الزمالك أكثر من المتواجدين الآن".

"حازم إمام وعبد الحليم علي ومحمد صلاح ومدحت عبد الهادي. نحن نعشق الزمالك".

"لا يوجد في من هو زمالكاوي أكثر من هؤلاء".

البكاء

"نحن نبكي لخسارة الزمالك".

"عليكم معرفة ذلك. إذا لم نكن نتولى أي مسؤولية في الفريق فنحن نبكي كجماهير وعشاق للنادي بخسارة الفريق".

"وأنا مدربا لفرق أخرى أبكي لخسارة الزمالك. نحن جميعا نفعل ذلك".

طالع أيضا -

مرتضى للاعبين: عينت لكم جهازا محبوبا وهذه فرصة شيكابالا.. واتقوا الله مثل حمادة طلبة

صورة - حازم إمام من داخل الزمالك: المسؤولية كبيرة

مرتضى: لم نفرض أسماء على ميدو في الجهاز الفني.. وإسماعيل يوسف أدى دوره كاملا

مرتضى: قلبي ميت في تغيير المدربين.. وحزين لرحيل باكيتا المحترم

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر

مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي"

مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي"

القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني

القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني

جدة أوباما للمصريين: «تحلوا بالرحمة.. وتأسوا بالنبي محمد»

جدة أوباما للمصريين: «تحلوا بالرحمة.. وتأسوا بالنبي محمد»