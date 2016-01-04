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غدًا.. إعادة محاكمة 11 متهمًا بقتل الشهيد اللواء نبيل فراج

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غدًا.. إعادة محاكمة 11 متهمًا بقتل الشهيد اللواء نبيل فراج غدًا.. إعادة محاكمة 11 متهمًا بقتل الشهيد اللواء نبيل فراج

محكمة – أرشيفية

تنظر غدًا الثلاثاء، محكمة جنايات شمال القاهرة، والمنعقدة بمعسكر الأمن المركزي بأكتوبر، برئاسة المستشار حسين قنديل، إعادة محاكمة 11 متهمًا بقتل الشهيد اللواء نبيل فراج.

وأسندت النيابة إلى المتهمين قتل اللواء نبيل فراج مع سبق الإصرار والترصد، والشروع في قتل ضباط وأفراد الشرطة، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات والمتفجرات وصنعها، ومقاومة السلطات، وحيازة أجهزة الاتصالات بدون تصريح من الجهات المختصة لاستخدامها في المساس بالأمن القومي للبلاد.

وكذلك أسندت لهم ارتكاب جرائم الإرهاب وتمويله، وإنشاء وإدارة جماعة على خلاف أحكام القانون، بغرض منع مؤسسات وسلطات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي واستهداف المنشآت العامة بغرض الإخلال بالنظام العام، واستخدام الإرهاب في تنفيذ تلك الأغراض.

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