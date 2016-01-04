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استوحي إطلالاتك الشتوية من تنسيقات بلاك ليفلي المتميزة

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الأحد 03-01-2016 14:42

لطالما كانت الممثلة الشابة بلاك ليفلي Blake Lively واحدةً من أجمل نجمات هوليوود وأكثرهنّ أناقةً، وبعد أن رزقت الممثلة بابنتها جايمس في 2015، شاهدناها في أجمل إطلالاتها ولفتتنا بتنسيقاتها الشتوية المتميزة بالمعاطف والشالات الدافئة.
تجمع إطلالات بلايك ليفلي بين الستايل العملي والتنسيقات الأنثوية الجميلة، فتدمج الطبعات الملونة بطرق لافتة ومتناسقة على نحو غير متوقع.
ارتدت الممثلة المعاطف الطويلة في السهرات والمناسبات الرسمية، كإطلالاتها الجميلة التي حملت توقيع دار فالنتينو Valentino. من الدانتيل الملوّن وإطلالاتها بالمعطف الوردي مع بدلة كاملة بنفس اللون، ولا يمكن أن ننسى إطلالتها بالمعطف الطويل المزيّن بالريش ليعطيها إطلالةً دافئةً ومناسبةً لأجواء الشتاء الباردة.

حرصت بلاك ليفلي على إطلالة بسيطة وعملية، فارتدت الأحذية الرياضية في بعض إطلالاتها واختارت الحقيبة Cross Body لتوفر لها راحةً وحريةً أكبر عند الحركة، وإن أردت أن تستوحي من إطلالات نجمتنا الأنيقة فاحرصي على أن تجمعي بين الأنيقة والبساطة بدون أن تتنازلي عن أحدها في سبيل الآخر، وقد جمعنا لك أعلاه باقةً من أجمل إطلالاتها اليومية لتستوحي منها ما يناسبك.

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سيدتي