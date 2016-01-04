الأنوثة هي عنوان هذه الإطلالات المخملية

لطالما كان المخمل من الخامات الشتوية التي تحاكي أنوثة السيدات، وقد شاهدناه يزين أجمل الإطلالات على السجادة الحمراء في الفترة الأخيرة، وفي هذا الموضوع اخترنا أجمل الإطلالات الأنثوية التي زينها المخمل.

تطغى الألوان الداكنة والغنية على الإطلالات المخملية، فنجد الأسود يظهر فيها في المركز الأول، ولكن مع ذلك نجدها بعيدةً عن الملل والرتابة بتفاصيل عصرية فريدة وأنيقة كإطلالة داكوتا جونسون Dakota Johnson التي أدخل فيها الشيفون بطريقة أنثوية ناعمة، وإطلالة العارضة أدريانا ليما Adriana Lima بتصميمها الكلاسيكي الجميل في مهرجان كان السينمائي. كما كان اللون العودي من الألوان المفضلة للإطلالات المخملية فظهر في إطلالة الممثلة الأنيقة جوليان مور Julianne Moore وفي إطلالة أنثوية ناعمة من Poppy Delevingne كذلك.

ولا يمكن أن ننسى إطلالات جولي بوين Julie Bowen وجيسيكا تشاستين Jessica Chastain بإطلالات زرقاء أنيقة، وأناقة مونيكا بيلوتشي Monica Bellucci الرائعة باللون الأخضر الساحر .

احرصي على المحافظة على رقي إطلالتك عند ارتداء المخمل؛ فلا تبالغي في ارتداء الإكسسوارات والمجوهرات، كما يجب أن تحرصي على أن تكون إطلالتك عصريةً وأنيقةً بعيدةً عن الملل. شاهدي الصور واستوحي من النجمات ما يلهمك لتحصلي على الإطلالة المخملية الأجمل وتألقي بها في سهراتك.

سيعجبك أيضاً:

هل هيلدا خليفة هي مقدمة البرامج الأكثر أناقة؟