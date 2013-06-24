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تعرفي الى مجموعة "كافالي" الجديدة

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تعرفي الى مجموعة "كافالي" الجديدة تعرفي الى مجموعة "كافالي" الجديدة

أطلق المصمم العالمي "روبيرتو كافالي" Roberto Cavalli مجموعته الجديدة Resort 2014، والتي استطاع من خلالها أن يختصر رحلة طويلة انطلقت أولى خطواتها من الشرق وحضارته الغنية، ووصلت الى الدول الاستوائية وكل ما تحمله من أجواء انتعاش وفرح. تضمنت المجموعة عدداً من الفساتين التي تنوعت قصاتها بين الطويل والمتوسط الطول، حيث غطى بعضها الركبتين فيما وصل بعضها الآخل الى حدود الكاحلين. وفيما تزيّنت مجموعته السابقة Resort 2013 بنقوش الأزهار وبتلاتها وأوانيها، حضرت نقوش الحيوانات الى المجموعة الجديدة فزادتها جرأة وفرادة.
فهل أعجبتك جرأة "كافالي" في هذه المجموعة؟

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سيدتي