كارولينا هيريرا تقدم أجمل الفساتين في أحدث مجموعاتها

عرفت المصممة الشهيرة كارولينا هيريرا Carolina Herrera بلمساتها الأنثوية وأسلوبها الناعم في تصميم الملابس، ففي كل موسم تبهرنا بمجموعة رائعة من الفساتين العصرية المناسبة لإطلالة السيدة الأنيقة.

قدمت المصممة مجموعتها الجديدة لموسم ما قبل خريف 2016، وقد بهرتنا من جديد بفساتين أنيقة وجذابة مناسبة لإطلالتك في جميع الأوقات، فبدأت المجموعة بعدد من التصاميم النهارية الرائعة كالتنانير القصيرة مع القمصان والجاكيتات الرسمية ذات القصات الجميلة التي جاءت على نحو عصري فريد، بالإضافة للفساتين القصيرة ذات التصاميم البسيطة من الدانتيل وغيره لتنتقل بعد ذلك للإطلالات المسائية بالفساتين الطويلة بتصاميمها الأنيقة التي ستحول من ترتديها لأميرة من الأميرات.

لم تكن المصممة كارولينا هيريرا ممن يعترفون بالمواسم ويتقيدون بها، فنجدها تقدم ما يتناسب مع إطلالة السيدة الأنيقة طوال العام بقصات ناعمة وتصاميم أنثوية جذابة تميزت بها عن غيرها من المصممين، وقد أعجبنا بالفساتين الطويلة التي قدمت في هذه المجموعة بالتحديد إذ نجدها مناسبةً لإطلالات أجمل النجمات على السجادة الحمراء، هل تشاركينا الرأي، شاهدي تصاميمها لموسم ما قبل الخريف المقبل وشاركينا برأيك.