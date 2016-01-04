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قائمة الزمالك - استبعاد أحمد حسن مكي ومحمد إبراهيم وعودة توفيق وظهور شيكابالا

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قائمة الزمالك - استبعاد أحمد حسن مكي ومحمد إبراهيم وعودة توفيق وظهور شيكابالا قائمة الزمالك - استبعاد أحمد حسن مكي ومحمد إبراهيم وعودة توفيق وظهور شيكابالا

أعلن الجهاز الفني لنادي الزمالك قائمة الفريق التي تستعد لمواجهة الداخلية والتي شهدت استبعاد أحمد حسن ومحمد إبراهيم إلى جانب ظهور محمود عبد الرازق شيكابالا.

الزمالك يستعد لمواجهة الداخلية في لقاء مؤجل من الجولة الخامسة من الدوري المصري.

وأعلن مجلس إدارة نادي الزمالك رسميا رحيل ماركوس باكيتا وتولي أحمد حسام ميدو منصب المدير الفني الجديد للفريق. (طالع التفاصيل)

وشهدت قائمة الزمالك عودة باسم مرسي ومحمد كوفي بعد نهاية الإيقاف إلى جانب عودة أحمد توفيق.

وخرج أحمد حسن مكي ومحمد إبراهيم من قائمة الـ20 لاعبا للزمالك والتي ستواجه الداخلية.

وفيما يلي قائمة الزمالك بالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - محمود جنش - محمد أبو جبل.

الدفاع: عمر جابر - علي جبر - أحمد دويدار - حمادة طلبة - محمد كوفي

الوسط: أحمد توفيق - إبراهيم صلاح - إبراهيم عبد الخالق - طارق حامد - معروف يوسف - أيمن حفني - مصطفى فتحي - محمود عبد الرازق شيكابالا - محمود عبد المنعم كهربا - أحمد حمودي.

الهجوم: محمد سالم - باسم مرسي

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