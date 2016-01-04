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أبو تريكة: هل يكسب ريال مدريد استثماره في زيدان؟ أتمنى

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أبو تريكة: هل يكسب ريال مدريد استثماره في زيدان؟ أتمنى أبو تريكة: هل يكسب ريال مدريد استثماره في زيدان؟ أتمنى

"هل يكسب ريال مدريد استثماره في زيدان" هكذا تفاعل محمد أبو تريكة لاعب الأهلي السابق ومنتخب مع قرار تعيين زين الدين زيدان مدربا جديدا لريال مدريد.

وكان ريال مدريد قد قرر إقالة المدير الفني رافائيل بينيتث يوم الاثنين رسميا وتعيين زيدان بدلا منه (طالع التفاصيل).

وتحدث زيدان في المؤتمر الصحفي مؤكدا أنه يوم تاريخي بالنسبة له، ووعد ببذل أقصى ما لديه لإعادة كل الأمور لطريقها الصحيح في الفريق (طالع التفاصيل).

ويكون بذلك رافائيل بينيتث هو رابع مدرب على التوالي في ريال مدريد يعصف به تصويت الثقة من منصب المدير الفني للوس بلانكوس بعد مانويل بيلليجريني، جوزيه مورينيو، وكارلو أنشيلوتي (طالع التفاصيل).

وكتب أبو تريكة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا:"هل يكسب ريال مدريد استثماره في زيدان علي مدي خمس سنوات تم إعداده فيها ؟ أتمني ذلك".

وكان ريال مدريد بدأ مشواره مع ريال مدريد عقب اعتزاله في منصب المدرب المساعد مع كارلو أنشيلوتي، قبل أن يكون مديرا فنيا لفريق الشباب، وأخيرا مدربا للفريق الأول.

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