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اشتباك لفظي بين إكرامي وشوقي غريب ' معجنة الجزائر والنخوة '

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اشتباك لفظي بين إكرامي وشوقي غريب ' معجنة الجزائر والنخوة ' اشتباك لفظي بين إكرامي وشوقي غريب ' معجنة الجزائر والنخوة '

اشتبك شوقي غريب المدير الفني للانتاج الحربي لفظيا مع إكرامي الشحات حارس ومدرب حراس المرمى الأسبق.

إكرامي كان عضوا بالاستوديو التحليلي لقناة الحياة الذي شهد ظهور شوقي غريب في مداخلة هاتفية.

واعترض غريب على تحليل إكرامي لأداءه وتصرفاته في مباراة الأهلي والانتاج الحربي يوم الأحد والتي انتهت بفوز الشياطين الحمر بهدف قاتل.

وتعجب غريب من انتقاد إكرامي للمشادة التي حدثت في نهاية اللقاء كون الأخير دخل في مشادة شهيرة قبل 31 عاما.

وذكر المدير الفني للانتاج الحربي إكرامي بموقف مشابه قائلا "لماذا لا تتذكر دخولك من على مقاعد البدلاء للاشتباك مع لاعبي الجزائر في مباراة التأهل لأوليمبياد لوس أنجليس 1984 وانت تتحدث عن الاشتباكات".

وأضاف موجها حديثه لإكرامي "كادت هذه المباراة المصيرية أن تلغى بسببك".

جدير بالذكر أن لقاء مصر والجزائر في تصفيات التأهل لأوليمبياد 1984 والذي شارك فيه الثنائي شهد اشتباكا عنيفا بين لاعبي الفريقين، قبل أن تنتهي المباراة بفوز منتخب مصر وتأهله للأوليمبياد.

ورد إكرامي قائلا "لقد دخلت الملعب لإنقاذ مجدي عبد الغني الذي تعرض للضرب بقسوة وحده من لاعبي الجزائر، بينما ركض كل اللاعبين خوفا".

وأوضح "لم يكن هناك أي لاعب في منتخب مصر لديه نخوة للدفاع عن زميلنا الذي تعرض للضرب".

شاهد الاشتباك بين لاعبي مصر والجزائر

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فيديو اليوم السابع

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