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زيدان: يوم تاريخي يذكرني بقدومي لريال مدريد أول مرة

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زيدان: يوم تاريخي يذكرني بقدومي لريال مدريد أول مرة زيدان: يوم تاريخي يذكرني بقدومي لريال مدريد أول مرة

"يوم تاريخي يذكرني بقدومي لريال مدريد أول مرة" هكذا تحدث زين الدين زيدان المدير الفني الجديد لريال مدريد في المؤتمر الصحفي الذي تم الإعلان فيه عن توليه مهمة الإدارة الفنية للوس بلانكوس.

وكان فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد قد أعلن إقالة بينيتث بسبب اهتزاز النتائج في الفترة الأخيرة على أن يكون زيدان هو المدير الفني الجديد للفريق الملكي (طالع التفاصيل).

وتحدث زيدان في المؤتمر الصحفي قائلا:"أنا سعيد جدا الآن مثل أول يوم لي في ريال مدريد حينما كنت لاعبا".

وأضاف"سأبذل قصارى جهدي خلال الفترة المقبلة من أجل إعادة كل الأمور لنصابها الصحيح".

وأتم"لدينا أفضل فريق وأفضل لاعبين في العالم وبداية من يوم الثلاثاء سوف يبدأ العمل الجاد من أجل تصحيح كل شيء".

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