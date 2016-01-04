تقرير في الجول - 3 أسباب عجلت بإقالة بنيتيث من ريال مدريد

قضي الأمر وصدر القرار الذي انتظره قطاع لا يستهان به من جمهور ريال مدريد وأقال النادي مدربه رافا بنيتيث يوما واحدا بعد تعادله 2-2 مع فالنسيا في الدوري الإسباني وتولى زين الدين زيدان المسؤولية في مكانه.

وخلال 24 مباراة مع ريال مدريد، لم يخسر بنيتيث سوى 3 مرات وتعادل 4 وفاز في 17 لقاء دون حساب مباراة قادش الملغية.. إلا أن هناك أسبابا أخرى عجلت برحيل المدرب الإسباني.

الكلاسيكو

مشكلة بنيتيث أن من ضمن الـ3 هزائم تلك.. كانت رباعية قاسية من برشلونة في سانتياجو بيرنابيو.

ليس من السهل أن يخسر مدرب ريال مدريد بشكل مهين في الكلاسيكو ويحظى المدرب بترحاب من الإدارة أو الجمهور على حد سواء خصوصا بعدما كانت خطته وتشكيلته محل أسئلة عديدة.

المشاكل مع النجوم

بعد الكلاسيكو خرج تقرير لا جازيتا ديللو سبورت يقول إن رونالدو طلب الرحيل في حال بقاء بنيتيث.

ليس هذا فقط، بل إن علاقة جيمس رودريجيز مع المدرب الإسباني أيضا معقدة بسبب رفضه قطع إجازته الصيفية مطلع هذا الموسم.

ويضاف إلى تلك القائمة إيسكو الذي يبدو قاب قوسين أو أدنى من ترك المرينجي في السوق الشتوية الحالية.. وتقول عدة تقارير إن اللاعب تمت معاقبته بعد ضحكه عقب هدف رايو فايكانو الثاني في شباك ريال مدريد.

جمهور سانتياجو بيرنابيو

جمهور ملعب العاصمة الإسبانية لا يريدون مدربا دفاعيا.. لكن فريق بنيتيث سجل 67 هدف وقبل 20 في 24 مباراة.

ولكن لمباراتين متتاليتين قوبل اسم بنيتيث بصافرات استهجان عند سماع الجمهور له قبل اللقاء لأسباب تتعلق بالأداء الدفاعي أيضا وغياب المتعة عن مباريات الفريق.

الأمر نفسه قابله آخر مدرب فاز بالدوري مع ريال مدريد جوزيه مورينيو لأسباب تتعلق أيضا بأداءه الدفاعي ومشاكله مع إيكر كاسياس.

وفي النهاية، جاء التعادل مع فالنسيا ليكون القشة التي قسمت ظهر البعير وتكتب كلمة النهاية في مشوار بنيتيث مع ريال مدريد.