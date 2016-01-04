رسميا – ليستر سيتي يفتتح انتقالاته الشتوية بموهبة برمنجام

أعلن ليستر سيتي عن تعاقده مع اللاعب الشاب ديميراي جراي قادما من برمنجام ليكون هو أولى الصفقات الشتوية لفريق المدير الفني كلاوديو رانييري.

ويحتل ليستر سيتي وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 40 نقطة بفارق نقطتين فقط عن أرسنال المتصدر بعد مرور 20 جولة.

ولم يفصح ليستر سيتي عن قيمة التعاقد مع اللاعب صاحب الـ19 عاما، وإن كان تقرير شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية أوضحت بأنه كلف خزائن الثعالب 3 مليون و750 ألف جنيه إسترليني.

وتحدث اللاعب الذي يلعب مع المنتخب الإنجليزي للشباب قائلا:"كان حلمي دائما أن ألعب في الدوري الإنجليزي وأصبح ذلك الأمر ممكنا لذا أنا سعيد للغاية".

وأضاف في تصريحاته لموقع ليستر الرسمي قائلا:"بإمكانكم رؤية كيف يؤدي الفريق بشكل جيد وأعتقد أن طريقة لعب الفريق تناسبني".

وأتم ديميراي الذي يلعب كجناح"العمل مع رانييري سوف يطورني بالطبع، هو تحدث معي وأبلغني بماذا يتوقعه مني خلال الفترة المقبلة".

ولم يسجل جراي سوى هدفا واحدا وصنع آخر خلال الموسم الجاري من دوري الدرجة الأولى الإنجليزي مع برمنجام.