تقرير في الجول - أبرز 5 لقطات لزيدان مع ريال مدريد ' اشتباك مع إنريكي وتفاؤل بلقب أوروبي '

أعلن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز عن إقالة الفني الإسباني رافا بينيتيث من تدريب الفريق الملكي بعد النتائج المتواضعة في الآونة الأخيرة.

كما تم تعيين نجم الفريق السابق زين الدين زيدان مدربًا للفريق الأول بدلًا من رافا وسيتولى قيادة الفريق بدايةً من غدًا الثلاثاء (طالع التفاصيل).

ويرصد FilGoal.com خمس لقطات للنجم الفرنسي مع ريال مدريد.

1- انتقاله لريال مدريد بصفقة قياسية

انتقل زين الدين زيدان لصفوف ريال مدريد قادمًا من اليوفي في عام 2001 في صفقة قياسية هزت الوسط الكروي العالمي حينها.

حيث دفع ريال مدريد 75 مليون يورو للسيدة العجوز من أجل الحصول على خدمات النجم ذو الأصول الجزائرية وانضم زيزو لكتيبة الجلاكتيكوس.

2- هدفه في باير ليفركوزن

لم يتأخر كثيرًا زيزو في وضع بصمته مع ريال مدريد، حيث قاد المرينجي في موسمه الأول لتحقيق البطولة التاسعة في دوري أبطال أوروبا.

جاء ذلك عندما سجل زيدان أحد أفضل الأهداف في مسيرته الكروية بعد أن سدد كرة يسارية رائعة من على حدود منطقة الجزاء بعد عرضية من الظهير الأيسر البرازيلي روبيرتو كارلوس.

3- الاشتباك الشهير مع لويس إنريكي

في عام 2003 شهدت مباراة الكلاسيكو خناقة شهيرة بين زيدان المدرب الجديد لريال مدريد ومدرب برشلونة الحالي لويس إنريكي.

تعود القصة للمباراة التي أقيمت على ملعب سانتياجو بيرنابيو عندما قطع مدافع البرسا السابق بويول الكرة من زيزو، لكن النجم الفرنسي ضرب المدافع الكتلوني بالكوع.

هنا تدخل قائد البلوجرانا حينها لويس إنريكي ليتشتعل الملعب خاصةً أن إنريكي كان لاعبًا سابقًا في صفوف ريال مدريد.. فهل يشهد الكلاسيكو القادم اشتباكا جدادا بين المدربين ويعيد التاريخ نفسه؟!

4- إعلان اعتزاله

أعلن زيدان اعتزاله يوم 7 مايو من عام 2006 عندما لعب آخر مباراة له مع ريال مدريد أمام فياريال على ملعب سنتياجو بيرنابيو.

وقد انتهت هذه المباراة بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل فريق وأحرز زيزو الهدف الثاني للميرينجي وتبادل قميصه مع نجم الغواصات الصفراء حينها خوان رومان ريكيلمي وبكى النجم الفرنسي لحظة توديعه للجمهور.

5- تحقيق العاشرة

يبدو أن زيزو "وش الخير" على ريال مدريد مع المسابقة الأوروبية، فبعد أن غاب لقب دوري أبطال أوروبا عن خزائن الفريق الملكي لمدة 12 عام ومع وجود زيدان في الجهاز الفني بقيادة أنشيلوتي عاد اللقب الغالي على قلوب الميرينجي من جديد حين فاز على أتلتيكو مدريد بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت على ملعب النور في لشبونة في صيف 2014.