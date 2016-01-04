ليبدأ عامه الجديد بـ«ضمير مستريح».. لص يسلم نفسه للشرطة بعد عامين من جريمته

سلم لص في ألمانيا نفسه طواعية للشرطة الألمانية الاحتفال بأعياد الميلاد، بعد نحو عامين من سطوه على أحد المخابز بمدينة إتسيهو الصغيرة بولاية شليسفيغ هولشتاين شمال البلاد.

> وقالت المتحدثة باسم الشرطة في المدينة ميرل نويفلد، إن اللص أراد أن يبدأ عامه الجديد بنوايا طيبة وضمير مستريح.

وكان الشاب (18 عاماً) نفذ في فبراير 2014، عملية سطو مسلح على المخبز، مستخدماً مسدساً لسرقة الأموال في أحد فروع سلسلة مخابز، وهرب بغنيمته دون أن تعثر الشرطة على خيط يدلها عليه.

> وأنفق اللص المال المسروق على المخدرات، وهو الآن بانتظار إحالة قضيته للمحكمة، تمهيداً لمحاكمته بتهمة السطو المسلح.

> ووصفت شرطة مدينة إتسيهو خبر تسليم اللص نفسه قائلة: “نحو العام الجديد بضمير مستريح”.