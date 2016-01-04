فيديو | مقاتلو «داعش» ينضمون إلى جماعة مسلحة في أوكرانيا

قالت قناة “روسيا اليوم” الرسمية، إن قراصنة ينتمون لمجموعة “كيبر بيركوت” تمكنوا من الولوج إلى هاتف تابع لأحد مقاتلي كتيبة “آزوف” الأوكرانية المتطرفة، والعثور على صور وفيديوهات لعناصر يرتدون زي تنظيم “داعش”.

ونشرت القناة شريط فيديو يظهر مقاتلين مقنعين كتب على قبعاتهم شعارات دينية يستخدمها “داعش”، وقالت أن علم التنظيم يظهر تحته، وهم يتناولون الطعام بالقرب من عناصر كتيبة “آزوف”.

وأضافت القناة، أن كتيبة “آزوف” تأسست في مايو 2014 للمشاركة في عملية “جيس كييف” في جنوب شرق أوكرانيا ضد المعارضين لسياستها.

وضمت التشكيلة الأساسية لـ”آزوف” بداية أعضاء من جماعات عنصرية ونازية جديدة مثل “الجمعية الاشتراكية القومية” و”القوميون الأوكرانيون”، وانضم إليهم فيما بعد أعضاء من نشطاء متطرفين.

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