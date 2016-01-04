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النوم سلطان.. 8 أسباب تخليك تنام كتير اعرفها وصحصح

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النوم سلطان.. 8 أسباب تخليك تنام كتير اعرفها وصحصح النوم سلطان.. 8 أسباب تخليك تنام كتير اعرفها وصحصح
يعتبر البعض خطأ أن اضطرابات النوم تنحصر فى قلته وفى الشعور بالأرق، ولكن الإفراط فيه أحد أنواع الاضطرابات، وهى مشكلة تقابل العديد من الأشخاص وعليهم البحث وراء أسبابها.

الدكتور محمد سعيد، أخصائى الأعصاب، يوضح أن اضطرابات النوم تحتاج لفحص ومتابعة وملاحظة للمريض، وعليه فإن الكثير من العوامل قد تصبح سببا لنوم البعض لفترات طويلة رغما عنهم، على الرغم من أنهم غير راغبين فى ذلك، ومن أهمها:

1- الشخير: من أهم أسباب صعوبات التنفس، وهو ما يسبب اضطرابات النوم والشعور بالنعاس لفترات طويلة، خاصة خلال ساعات النهار، نتيجة قلة النوم وتقطعه أثناء فترة الليل.

2- الحالة النفسية تتحكم بشكل كبير فى طبيعة النوم وتواصله أو تقطعه، وغالبا ما يرتبط فرط النوم مع التوتر والاضطرابات النفسية الخاصة بالاكتئاب والقلق النفسى والشعور بالخوف.

3- من أهم الأسباب أيضا المرضية هو مرض أو اضطراب النعاس الكثير، وهى مشكلة يعانى منها فئة نادرة تعانى من عدم القدرة على الاكتفاء من ساعات النوم.
>4- الإرهاق والضغوط النفسية يعتبر البعض النوم مهربا جيدا منها، وهو ما يسبب لهم نعاسا طويل الأمد.
>5- قلة الحركة والاعتياد على الراحة يسبب إصابة خمول الجسم، مما يؤدى إلى الرغبة الدائمة فى الراحة والنوم.
>6- الإصابة بمشكلة أو اضطراب الغدة الدرقية.
>7- السهر الدائم لساعات طويلة، يجعل الجسم يعتاد النوم نهارا دون اكتفاء.
>8- تناول وجبة عشاء ثقيلة.

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مصر 365