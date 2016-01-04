الأمم المتحدة : قطع العلاقات بين الرياض و طهران «مقلق للغاية»

علقت الأمم المتحدة على التصعيد الكبير الذي تشهده العلاقات الإيرانية السعودية، مؤكدة أن قطع العلاقات بين البلدين أمر مقلق للغاية.

> ونقلت شبكة “سكاي نيوز” عن الامم المتحدة، أن “إعلان الرياض قطع العلاقات الدبلوماسية مع طهران مقلق للغاية”.

> ويسود العالم حالة من القلق في ظل التوتر المتزايد خلال الأيام الأخيرة بين البلدين، حيث قام متظاهرون إيرانيوين بحرق واقتحام السفارة السعودية في طهران، وردت السعودية بقطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران وسحب ممثليها منها.

> وطالبت الولايات المتحدة السعودية وإيران بالحفاظ على ضبط النفس، مشجعة على التواصل الدبلوماسي وداعية القادة في المنطقة على اتخاذ خطوات جادة لتخفيف حدة التوتر.

> وقال مسئول بإدارة الرئيس باراك أوباما “علمنا أن السعودية أمرت بإغلاق البعثات الدبلوماسية الإيرانية في المملكة”.

> وأضاف “نعتقد أن التواصل الدبلوماسي والمحادثات المباشرة تظل أمرا جوهريا في حالة الخلافات وسنواصل حث القادة في المنطقة على اتخاذ خطوات جادة لتهدئة التوتر.”