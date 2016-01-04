صور | قريبًا.. روسيا تستخدم «الفئران المتفجرة» ضد «داعش»

تستعد روسيا لاستخدام سلاح سري جديد في الحرب ضد داعش،بحسب صحيفة “ديلي ميل”، الفئران.

وذكرت الصحيفة أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على ما يبدو يجهز لنشر الفئران المتفجرة.

وبحسب تقرير الصحيفة، فإن وسائل إعلام روسية نشرت صورا للفئران التي يتم تدريبها بإرسال موجات دماغية على التقاط الرائحة، بشكل يجعلها أكثر فاعلية من الكلاب في اكتشاف المتفجرات والمخدرات.

ويمكن استخدام هذه الفئران في التسلل للأماكن شديدة الحراسة، بسبب صغر حجمها حيث يمكن تركيب قنابل على الفئران، لتنفجر في مخابئ داعش.

كما يتم استخدام الفئران بالفعل في اكتشاف حقول الألغام والمتفجرات، إلا أن هذا السلاح الخارق يحتاج إلى 3 أشهر للتدريب، كما أنه لا يعيش لأكثر من عام.