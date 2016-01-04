أستاذ سياسة بجامعة آل سعود: التصرفات الإيرانية تتعارض مع الأعراف الدبلوماسية

أكد الدكتور وحيد بن حمزة هاشم، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الملك عبد العزيز آل سعود، خلال حواره ببرنامج الحياة اليوم مع الإعلامية لبنى عسل أن التدخل الإيراني الصارخ في شئون المملكة العربية السعودية لا تقبله دولة عربية، موضحًا أن التصرفات الايرانية تتعارض مع الأعراف الدبلوماسية والقوانين الدولية.

وأكمل هاشم أن المملكة صبرت كثيرًا على الاستفزازت الإيرانية وتداخلاتها في المنطقة العربية ، وأن إيران لها أجندة خاصة وتداخلاتها في العراق وسوريا واليمن مرفوضة من العالم العربي كله.

وأشار إلى أن إيران دابت على التدخل في كافة الدول العربية وأخرها التصرفات العدائية ضد السفارة السعودية مؤخرًا، وشدد هاشم إلى أن إيران تريد اشعال الفتن الطائفية في المنطقة، والاعتداء على السفارة السعودية في طهران تهديد مباشر للأمن والسلم العالمي.

وطالب ‘‘هاشم’’، الدول العربية بالتدخل لمنع الخطر الإيراني عليهم ووقف محاولاتها المستمرة في التدخل للشئون الداخلية للدول العربية.