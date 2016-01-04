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5 منتجات صديقة للبيئة عند تنظيف المنزل

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الأحد 04-01-2015 11:27

تتجه ربات البيوت اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى استبدال المنتجات المنزلية الطبيعية بالمنظفات الكيميائية، بهدف التوفير والحفاظ على سلامة أفراد العائلة، كما على البيئة.
"سيدتي. نت" يسلط الضوء على 5 مواد فعّالة في تنظيف البيت، في ما يأتي:

1. الخل الأبيض: يتوفّر الخل الأبيض في كلّ البيوت، ويمكن استخدامه بعد تخفيفه بالماء، في تنظيف النوافذ والجدران، وحتى الأطباق. كما يفيد في إزالة الترسبات الكلسية عن الأسطح، ويساعد في التطهير، كما القضاء على الروائح الكريهة.
2. الليمون الحامض: يستخدم الليمون الحامض في تنظيف أماكن عدة في المنزل، من باب "الدش"، إلى الأطباق والمراحيض. ويفيد أيضاً في إعادة اللمعان إلى قطع الأثاث.

3. "البايكينغ صودا": تُعرف "البايكينغ صودا" منذ وقت طويل بقدرتها على التخلّص من الروائح داخل الثلاجة والقمامة في المطبخ. كما أنه يمكن استخدامها لتنظيف أسطح المطبخ، خصوصاً الطاولات والبالوعة.
4. الملح: يعتبر الملح عنصراً فعالاً في نزع الشحوم، كما يفيد في تنظيف المكواة من خلال رش القليل منه على ورقة، من ثم تمرر المكواة الساخنة قليلاً عليها لتنظيفها، فضلاً عن قدرته على إزالة بقع الشاي من خلال تدليكها به.
5. ماء "الأُكسيجين": إن ماء "الأُكسيجين" مضاد للبكتيريا وللفيروسات؛ وعند دمجه مع الماء، يمكن استخدامه في تنظيف أماكن مختلفة من المنزل، لا سيما تعقيم المراحيض والتخلص من الجراثيم المتراكمة على أسطح الحمّام.

 

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سيدتي