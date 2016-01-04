أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم السبت 8 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
مساء dmc - حازم حجازي " يجب أن تسعى الدولة كلها لدعم فكرة المدفوعات الالكترونية " -
مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي" -
سعر الحديد والأسمنت اليوم السبت 8/4/2017 -
القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني -
«الجمعية الوطنية للتغيير»: «لقاء البرادعي بإيهود باراك خاطئ» -
جدة أوباما للمصريين: «تحلوا بالرحمة.. وتأسوا بالنبي محمد» -
صور.. محافظ أسيوط يفاجئ عرسان حفل الزفاف الجماعي بهدايا نقدية -
نجيب جبرائيل: «أمريكا تمارس دور البلطجي في قلب الدول العربية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الجمال
  5. سيدتي

زيت زهرة الكاميليا الأقوى في ترطيب البشرة

Google+ Print

الإثنين 04-01-2016 16:17

يعتبر زيت زهرة الكاميليا من الزيوت ذات الفعالية الشديدة في ترطيب البشرة؛ فزيت زهرة الكاميليا يحتوي على الأوميغا 9 والكولاجين ومضادات الأكسدة والفيتامينات (A، B، D و E ) والبروتينات النباتية المفيدة والمغذية للبشرة.
وإلى ذلك، يعتبر الزيت المذكور غنياً بالأحماض الدهنية كالأوليك الفائق الترطيب، والبوليفينول الذي يوفر الحماية من أشعة الشمس الضارّة ويساعد الخلايا على نموها؛ فزيت زهرة الكاميليا من الزيوت القادرة على الاحتفاظ بالرطوبة بكفاءة عالية.
تنمو زهرة الكاميليا في جنوب آسيا في فصل الشتاء. وفي الآونة الأخيرة، تمّ استخدام هذه الزهرة في الكثير من منتجات التجميل، وبالأخص في ترطيب البشرة بفضل خصائصها المرطبة.

قد يعجبك :فيديو صادم لإخفاء الحبوب بالمكياج


إليك بعضًا من استخدامات زيت زهرة الكاميليا للبشرة والشعر:
•بالنسبة للبشرة:
يتميز زيت زهره الكاميليا بأنه مناسب لكلّ أنواع البشرة، سواء أكانت جافة أم دهنية أم عادية؛ فهو يساعد البشرة الجافة في الحصول على لمسة رطبة رائعة للبشرة. أمّا البشرة الدهنية فيقوم زيت الكاميليا بإعطائها لمسة ترطيب، من دون إضافة زيوت إلى البشرة.
كلّ ما عليك فعله للاستفادة من هذا الزيت الرائع هو وضع قطرات منه على بشرتك؛ وفي غضون خمس دقائق، ستجدين البشرة قد امتصّت كلّ الزيت، وتركت بشرتك ناعمةً وحريريةً من دون رطوبة ولا دهون.


•بالنسبة للشعر: يساعد زيت الكاميليا على تقوية وترطيب فروة الرأس، وبالأخصّ نهايات الشعر. كلّ ما عليك فعله هو وضع زيت الكاميليا على الشعر مع تدليك فروة الرأس، ثمّ غطي شعرك بمنشفة دافئة، واتركيه لنصف ساعة، قبل أن تغسلي شعرك بالشامبو الخاصّ بك كالمعتاد، وستحصلين على شعر رطب وأطراف قوية.

تابعي أيضاً:

بالصور:نجمات قبل وبعد عملية تكبير الثدي

عمليات لأجمل خصر في العالم، مجاناً من انستقرام

مفاجأة: هذه أسهل طريقة للتخلص من الرؤوس السوداء

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. كهربا يتقدم للاتحاد في موقعة النصر

بالفيديو.. كهربا يتقدم للاتحاد في موقعة النصر

فيديو| بكري: ترامب يمارس البلطجة.. والنتيجة «حرب عالمية ثالثة»

فيديو| بكري: ترامب يمارس البلطجة.. والنتيجة «حرب عالمية ثالثة»

بالفيديو: مذيعة في قناة إسرائيلية تخرج عن طورها وتقول ردا على مجزرة خان شيخون وينكم يا عرب

بالفيديو: مذيعة في قناة إسرائيلية تخرج عن طورها وتقول ردا على مجزرة خان شيخون وينكم يا عرب

بالفيديو والصور | تعرّف على إمكانيات ومواصفات الصاروخ “توماهوك” الذي استخدم في ضرب المواقع السورية فجر الجمعة

بالفيديو والصور | تعرّف على إمكانيات ومواصفات الصاروخ “توماهوك” الذي استخدم في ضرب المواقع السورية فجر الجمعة