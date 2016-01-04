زيت زهرة الكاميليا الأقوى في ترطيب البشرة

يعتبر زيت زهرة الكاميليا من الزيوت ذات الفعالية الشديدة في ترطيب البشرة؛ فزيت زهرة الكاميليا يحتوي على الأوميغا 9 والكولاجين ومضادات الأكسدة والفيتامينات (A، B، D و E ) والبروتينات النباتية المفيدة والمغذية للبشرة.

وإلى ذلك، يعتبر الزيت المذكور غنياً بالأحماض الدهنية كالأوليك الفائق الترطيب، والبوليفينول الذي يوفر الحماية من أشعة الشمس الضارّة ويساعد الخلايا على نموها؛ فزيت زهرة الكاميليا من الزيوت القادرة على الاحتفاظ بالرطوبة بكفاءة عالية.

تنمو زهرة الكاميليا في جنوب آسيا في فصل الشتاء. وفي الآونة الأخيرة، تمّ استخدام هذه الزهرة في الكثير من منتجات التجميل، وبالأخص في ترطيب البشرة بفضل خصائصها المرطبة.

قد يعجبك :فيديو صادم لإخفاء الحبوب بالمكياج



إليك بعضًا من استخدامات زيت زهرة الكاميليا للبشرة والشعر:

•بالنسبة للبشرة:

يتميز زيت زهره الكاميليا بأنه مناسب لكلّ أنواع البشرة، سواء أكانت جافة أم دهنية أم عادية؛ فهو يساعد البشرة الجافة في الحصول على لمسة رطبة رائعة للبشرة. أمّا البشرة الدهنية فيقوم زيت الكاميليا بإعطائها لمسة ترطيب، من دون إضافة زيوت إلى البشرة.

كلّ ما عليك فعله للاستفادة من هذا الزيت الرائع هو وضع قطرات منه على بشرتك؛ وفي غضون خمس دقائق، ستجدين البشرة قد امتصّت كلّ الزيت، وتركت بشرتك ناعمةً وحريريةً من دون رطوبة ولا دهون.



•بالنسبة للشعر: يساعد زيت الكاميليا على تقوية وترطيب فروة الرأس، وبالأخصّ نهايات الشعر. كلّ ما عليك فعله هو وضع زيت الكاميليا على الشعر مع تدليك فروة الرأس، ثمّ غطي شعرك بمنشفة دافئة، واتركيه لنصف ساعة، قبل أن تغسلي شعرك بالشامبو الخاصّ بك كالمعتاد، وستحصلين على شعر رطب وأطراف قوية.

تابعي أيضاً:

بالصور:نجمات قبل وبعد عملية تكبير الثدي

عمليات لأجمل خصر في العالم، مجاناً من انستقرام

مفاجأة: هذه أسهل طريقة للتخلص من الرؤوس السوداء