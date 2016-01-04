للمحجبة ... قناع فعال لعلاج تلف الشعر

يحتاج شعر السيدة المحجّبة إلى عنايةٍ، تبدأ بعدم شدّه تحت الحجاب، وتمرّ باستخدام غطاء رأس يسمح بتنفس الشعر، وصولاً إلى العناية الدائمة. ولعلّ أهمّ خطوة في سياق العناية هو استخدام الماسك الطبيعي لعلاج تلف الشعر وضمان عدم تساقطه.

ومن أهمّ وصفات الأقنعة الخاصّة بالعناية بالشعر وصفة زيت الزيتون مع البيض؛ وهي طريقة وإن كانت غريبة ومنفرة بالنسبة إلى البعض إلا أنها من أكثر الطرق المعتمدة للعناية بالشعر.

لتحضير ماسك زيت الزيتون مع البعض تحتاجين إلى:

- صفار بيضة طازجة.

- كوب من زيت الزيتون.

- برش حبة ليمون (لإخفاء الرائحة).

-نقطتين من عصير الليمون.

طريقة تحضيره وتطبيقه:

يخلط المزيج جيداً بالملعقة حتى يشتدّ قليلاً، وستلاحظين أن لونه بات مائلاً للّون البيج.

يوضع الماسك على جلدة الرأس إلى نهاية أطراف الشعر.

يغطّى الشعر بكيس من البلاستيك لمدّة ساعة.

يغسل الشعر بعدها بشكل جيّد، وستلاحظين الفرق بشكل فوري.