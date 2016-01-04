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جنايات طنطا تحيل أوراق 3 عاطلين للمفتى لاتهامهم بقتل شاب

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جنايات طنطا تحيل أوراق 3 عاطلين للمفتى لاتهامهم بقتل شاب جنايات طنطا تحيل أوراق 3 عاطلين للمفتى لاتهامهم بقتل شاب
قضت محكمة جنايات طنطا الدائرة الأولى برئاسة المستشار سعد عوض بإحالة أوراق 3 عاطلين قتلوا شابا، لخلافات بينهم وألقوا جثته وسط الزراعات بإحدى قرى مركز طنطا، لفضيلة المفتى وتحديد جلسة 10 مارس للنطق بالحكم.

تعود الواقعة لعام 2013 بتمكن المباحث الجنائية بالغربية من ضبط المتهمين بعد قتلهم "محمد.ع.ا" 23 سنة عامل وإلقاء جثته وسط الزراعات بقرية كفر الشرفا مركز طنطا فى محافظة الغربية، واعترف المتهمون بارتكابهم للواقعة لخلافات بينهم، وأحالت النيابة العامة المتهمين لمحكمة جنايات طنطا التى قررت إحالتهم لفضيلة المفتى وتحديد جلسة 10 مارس المقبل للنطق بالحكم.

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