أسرة سجين تناشد وزير الداخلية السماح له بزيارة ابنته المصابة بورم فى المخ

ناشدت أسرة سجين، اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية بالسماح له بالخروج لزيارة ابنته المصابة بمرض خطير داخل المستشفى.

وقالت زوجة السجين عبد المنعم عبد الله ابراهيم إن زوجها يبلغ من العمر 43 سنة ومسجون بملحق سجن وادى النطرون 15 سنة فى القضية رقم 10325 لسنة 2013 تظاهر.

وأضافت الزوجة، لليوم السابع، أن ابنتها "هاجر" 11 سنة، تعانى من ورم بالمخ وتم نقلها إلى مستشفى أبو الريش اليابانى، حيث إن الطفلة طلبت رؤية والدها.

وأردفت الأم أتوسل إلى وزير الداخلية السماح لزوجى بزيارة ابنته ولو بضع دقائق، إعمالا لحقوق الإنسان التى طالما تحدث عنها وزير الداخلية.