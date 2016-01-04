احتجاز أمين شرطة على ذمة اتهامه بتسريب معلومات عن متهمى"خلية كرداسة"

احتجزت نيابة قسم أول أكتوبر برئاسة المستشار أحمد حامد "عبد المقصود.ح.ع" 32 سنة أمين شرطة لمدة 24 ساعة على ذمة التحريات، فى اتهامه بتسريب معلومات لجهات أعلامية عن متهمى خلية كرادسة، وتكدير الأمن والسلم العام.

نفى المتهم فى التحقيقات ما نسب اليه مشيرا إلى أنه لا يسمح له باستخدام الهاتف داخل السجن ، ولا تربطه أى صلة بالإعلاميين اللذين نشروا وأذاعوا الصور والفيديوهات.

وكانت الاجهزة الامنية توصلت إلى أن المذكور التقط صورا بهاتفه لعدد من متهمى "خلية كرداسة" داخل سجن الجيزة المركزى بـ 6 أكتوبر، اثناء حيازتهم هواتف محمولة، فضلاً عن صور انتحار مجند محبوس ، وسرب الفيديوهات لوسائل الإعلام فتم ضبطه وإحالته للنيابة.