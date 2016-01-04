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مديرية التموين بالإسماعيلية تحرر 48 محضرا تموينيا

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مديرية التموين بالإسماعيلية تحرر 48 محضرا تموينيا مديرية التموين بالإسماعيلية تحرر 48 محضرا تموينيا
أعلن حسن الجاويش مدير عام مديرية والتجارة بالإسماعيلية أن المديرية شنت بحملة تموينية أسفرت عن تحرير 48 محضرا تموينيا فى مجال المخابز والأسواق والمحلات العامة؛ منها محضر نقص أوزان، ومحضر مخالفة مواعيد التشغيل، و4 مخالفات أخرى و32 عدم الإعلان عن الأسعار، و10 مخالفات شهادات صحية، وذلك بالرقابة التموينية فى مجال المخابز والأسواق والمحلات العامة، وعمل 16 محضرا بالمدينة منها 6 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار، و9 شهادت صحية، ومحضر انتهاء صلاحية، و9 محاضر عدم إعلان بالمركز و6 محاضر بالتل الكبير 4 توقف و2 محضر عدم إعلان.

وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات اللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية بضرورة استمرار الحملات الرقابية المكثفة لضبط حركة الأسواق والأسعار والعمل على توفير السلع وعدم الاحتكار ومواجهة ظاهرة عدم الإعلان عن السلع والبيع بأزيد من القيمة المقررة بها ومواجهة حالات الغش التجارى.

كما تم عمل 5 محاضر تموينية بالقنطرة شرق منها 3 محاضر عدم إعلان ومحضر شهادة صحية.

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مصر 365

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